Gaeta.it - Un concerto di Paolo Angeli al Museo Archeologico Nazionale di Madrid

Facebook WhatsAppTwitter Ildiospiterà un evento musicale unico, intitolato “Il tramonto del Pugilatore“. Questodel chitarrista e compositore sardoè programmato per oggi alle 18, in concomitanza con la mostra dedicata alla scultura di Mont’e Prama. L’evento rappresenta un’opportunità straordinaria per immergersi nelle sonorità ancestrali della Sardegna, collegate a una delle sue più emblematiche opere d’arte.Un incontro tra musica e sculturaIldisi presenta come un affascinante dialogo tra la musica e l’arte, dove i suoni evocativi dell’isola si fondono con la storicità del “Pugilatore“. Questa scultura, simbolo della cultura nuragica sarda, viene esposta al pubblico spagnolo grazie alla collaborazione tra il MAN, l’ambasciata d’Italia a, la Fondazione Mont’e Prama e l’Istituto Italiano di Cultura.