"Un ambulatorio per le fasce deboli"

"A metà settembre, a Fabriano abbiamo aperto – con la collaborazione della Croce Rossa e dei medici volontari – unsociale, per offrire supporto medico allepiùdella nostra comunità che non possono permettersi, a causa delle disagiate condizioni economiche in cui versano, le prestazioni sanitarie". Così il vescovo monsignor Francesco Massara che lancia l’allarme: "Nella diocesi di Fabriano, suscita grave preoccupazione l’accesso alle cure della popolazione che versa in stato di povertà a causa dell’alto tasso di disoccupazione, aggravato dalle recenti note crisi aziendali del territorio". Se ne parlerà oggi (ore 17) all’Oratorio della Carità. "Il personale sanitario -aggiunge Massara - ha messo a disposizione, in modo gratuito, la professionalità e il tempo ed effettua, gratuitamente, visite specialistiche ambulatoriali inerenti varie branche della medicina.