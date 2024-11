Zonawrestling.net - Trish Stratus consegna a Queen Priyanka il Titolo Onorario di Campionessa Femminile WWE

ha avuto l’onore di detenere il WWE Women’s Championship per sette volte nella sua carriera, e recentemente, l’ex “Diva del Decennio” ha onorato la popolare dragcon una distinzione simile.Come mostrato nelle sue storie di Instagram,ha fatto un’apparizione a sorpresa allo spettacolo di ritorno a casa dia Toronto, in Canada. Questo faceva parte del suo tour di intrattenimento, “The Devastation Tour“, che si sta svolgendo negli Stati Uniti e in Canada dall’ottobre scorso.si è unita a lei sul palco,ndole il classicoWWE Women’s Championship. Nel momento in cuil’ha incoronata “Onoraria”, ha detto: “Mia Regina, tu sei la.”è apparsa visibilmente emozionata nell’essere insignita di un tale onore da una delle figure più iconiche del wrestling professionistico, mentre il pubblico esplodeva in applausi per entrambe.