Tradimento la serie turca su Canale 5 | cast e trama

, ladi successo, è pronta a sbarcare anche in Italia su5. La dizi che vede protagonista Vahide Perçin, l’amatissima Hunkar Yaman di Terra Amara, sarà in onda da domenica 1° dicembre in prima serata.IlGirata a Istanbul, nel distretto di Besiktas e nel quartiere di Galata, ‘’ è ricca di volti già noti al nostro pubblico: Aras Aydin di Cherry Season, Özlem Tokaslan di DayDreamer, Ilayda Çevik di Terra Amara. ‘’ è diretta da Murat Saraçoglu, scritta da Yildiz Tunç e realizzata da Tims&B Productions.La’ racconta un dramma familiare, in cui una lunga scia di segreti e bugie si intreccia alla vita di ogni personaggio, mettendone a dura prova relazioni ed equilibri. Vahide Perçin interpreta Güzide, una rispettata giudice di famiglia, una donna rigorosa, di sani principi e dal carattere inflessibile, avvezza a esercitare il potere sia a casa sia al lavoro.