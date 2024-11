Quotidiano.net - Torna ’Sciare con gusto’. I piatti dei migliori chef direttamente sulle piste

di Raffaella Parisi Cucina stellata ad alta quota in Alta Badia. La quindicesima edizione dicon(foto in basso Alta Badia, Armin Terzer), iniziativa nata nel 2009 da un’idea delloNorbert Niederkofler, a partire dal 5 dicembre, giorno in cui riapriranno gli impianti, avrà con tema la vivacità. Novestellati abbinati a un rifugiodell’Alta Badia – Simone Cantafio, ’La Stüa de Michil dell’Hotel La Perla’, Corvara (1 stella), Massimiliano Alajmo, de ’Le Calandre’, Rubano (3 stelle), Valeria Piccini, ristorante ’Da Caino’, Montemerano (2 stelle), Viviana Varese ristorante ’Passalacqua’, Como (1 stella), Giuseppe Guida de ’L’Antica Osteria Nonna Rosa’ a Vico Equense (1 stella) , Cristian Fagone ristorante ’Impronte’, Bergamo (1 stella), Pier Giorgio Parini ristorante ’Quimerico’ di Cervia, Giancarlo Morelli ristorante ’Pomiroeu’ di Seregno, Simone Padoan de ’I Tigli’ di San Bonifacio – realizzeranno una ricetta che sarà proposta agli sciatori per tutta la stagione invernale.