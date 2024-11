Thesocialpost.it - “Ti lascio libera”. L’ultima lettera di Filippo Turetta a Giulia Cecchetin

Dopo la richiesta di ergastolo da parte del pubblico ministero per, il programma “Pomeriggio Cinque” riprende il tema del femminicidio diCecchettin. Nella puntata del 29 novembre viene presentata in esclusiva unadatata 20 marzo, in cui il giovane, dopo una lite e la rottura con la fidanzata, si scusa e fa delle promesse. “Desidero che ognuno abbia la completa libertà nelle proprie scelte,” scrivenella sua missiva.Nella, riprodotta in esclusiva nel programma di Canale 5,esprime il suo rammarico nei confronti diCecchettin, promettendo di migliorare il suo comportamento e di darle più spazio. “Sto cercando di chiedere un’opportunità alla persona che amo, non vuoi nemmeno considerare l’idea e rifletterci un po’? Ti supplico,” si legge nel testo.