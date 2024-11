Ilrestodelcarlino.it - Senigallia, ecco Riwork, nuova agenzia per il lavoro accreditata dalla Regione

(Ancona), 29 novembre 2024 -Inaugurerà giovedì prossimoper ilcon decreto dellaMarche, natacooperativa sociale Undicesimaora di. L’per ilsupporta con un percorso personalizzato “chiunque sia alla ricerca di occupazione e le aziende nella selezione dei candidati più idonei, erogando quindi servizi di politiche attive dela persone con bisogni eterogenei, grazie a un partenariato con soggetti della rete pubblica e privata”. Per esempio collabora con il Centro per l’impiego nel Programma di Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (Gol) finanziato con fondi del Pnrr, favorendo l’inclusione nel mercato dele provando a ridisegnare i servizi per ilinoltre promuove l’inserimento lavorativo delle fasce più vulnerabili della popolazione grazie un’attenzione verso persone con disabilità oppure mediante tirocini di inclusione sociale in collaborazione con i servizi sociosanitari del territorio.