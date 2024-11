Bergamonews.it - Sciopero generale, oltre 4mila persone al corteo in centro

Bergamo. Dagli operai ai dipendenti del settore pubblico, dagli addetti del terziario a quelli dei servizi, dai giovani ai pensionati: in molte città italiane i lavoratori si sono uniti alla mobilitazione organizzata in occasione dellonazionale di venerdì 29 novembre.Il mondo del lavoro si è fermato per protestare contro la legge finanziaria in discussione in Parlamento, che Cgil e Uil definiscono “sbagliata e ingiusta”. Le ragioni della protesta sono legate alla richiesta di modificare i contenuti della legge al fine di ottenere aumenti salariali e pensionistici, finanziamenti per la sanità, l’istruzione e i servizi pubblici, e per promuovere investimenti in politiche industriali e abitative.A Bergamosono scese in piazza in unche, partito da piazza Pontida, ha attraversato le vie dele ha visto i lavoratori delegati prendere la parola una volta arrivati fuori dalla Prefettura in via Tasso.