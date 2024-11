Gaeta.it - Quattro albanesi arrestati a Porto Potenza Picena per furto in abitazione e altri reati

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitteruomini di origine albanese, già noti alle forze di polizia, sono statimentre erano in flagranza diin un’. Le autorità hanno confermato che oltre all’accusa di, gli indagati devono rispondere anche di ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale e possesso ingiustificato di chiavi e grimaldelli. L’operazione è stata condotta dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Osimo, in collaborazione con i colleghi della Compagnia di Civitanova Marche.I dettagli dell’operazione e l’arrestoGli arresti sono avvenuti a seguito di controlli effettuati a bordo di una vettura a noleggio. Gli uomini coinvolti, di età compresa tra i 23 e i 38 anni, sono stati sorpresi in possesso di utensili e materiali da scasso.