Ilfattoquotidiano.it - Qatar, un viaggio d’autore

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Il passato e il futuro dialogano in un presente ricco di suggestioni. Ilè una bella scoperta a cominciare da Doha, la moderna e cosmopolita Capitale con il vezzo dell’arte, mecenate mediorientale che unisce i confini dello stile tra grattacieli vertiginosi e intimi Majlis, antico termine che indica “un luogo di ospitalità” dove ci si siede per conversare. Dalle corse di Formula 1 all’ippica è un attimo, passando dagli spalti del Lusail International Circuit al “tempio” di Al Shaqab, il centro equestre più all’avanguardia dele tra i più prestigiosi del mondo, fondato dallo sceicco Hamad Bin Khalifa Al Thani al fine di valorizzare il patrimonio equestre del Paese e contribuire a preservare la razza del cavallo arabo. E poi le corse dei cammelli, amatissime daiioti, un’autentica rivelazione per chi considera questi animali solamente capaci di ciondolare sulle dune, quasi un emblematico paragone di “lenta velocità” per questo Paese, che correndo punta al divenire senza rinunciare alle tradizioni ed ai ritmi di un tempo.