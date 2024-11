Gaeta.it - Produzione agricola nell’UE: dati e analisi della situazione del 2022

Facebook WhatsAppTwitter Ilha mostrato un quadro significativonell’Unione Europea, evidenziando che il valore totale ha raggiunto i 524 miliardi di euro. Questa cifra non solo rappresenta l’importanza del settore primario, ma sottolinea anche le differenze tra lae quella animale. Con un focus su regioni chiave, emerge un interessante panorama che mette in luce le dynamic interne all’UE.Il valorerispetto a quella animaleNel, laha giocato un ruolo predominante, generando il 55% del valore complessivo, mentre laanimale ha contribuito per il 40%. I restanti 5% proviene da servizi legati all’agricoltura. Questa distribuzione evidenzia un settore agricolo robusto, in grado di influenzare l’economia di molte regioni.