Gaeta.it - Oltre 500mila persone in piazza in tutta Italia per difendere diritti e libertà

Facebook WhatsAppTwitter Nella giornata odierna, una mobilitazione straordinaria ha visto la partecipazione dicittadini in, scesi inper esprimere il proprio sostegno allae aifondamentali. Il dato è stato confermato dal segretario della CGIL, Maurizio Landini, durante un intervento dal palco di Bologna. Questa affluenza massiccia si è registrata in seguito allo sciopero generale proclamato dalla CGIL e dalla UIL, una risposta diretta contro la legge di bilancio presentata dal Governo, che ha destato preoccupazioni in molte categorie lavorative.Alta adesione allo sciopero generaleLe Confederazioni CGIL e UIL hanno segnalato un’adesione senza precedenti allo sciopero, conil 70% delle lavoratrici e dei lavoratori che hanno incrociato le braccia sin dai primi turni di lavoro.