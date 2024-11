Novak Djokovic | La collaborazione con Murray? Lui non se lo aspettava non potrei essere più felice

Leggi su Sportface.it

L’idea in un confronto con il team, poi la telefonata esplorativa, la sorpresa e la sintonia immediata.ai microfoni di Sky Sport UK parla di come è nata la partnership con Andy, nuovo allenatore del fenomeno serbo. “Ho pensato molto a come avrei dovuto affrontare la prossima stagione. Ho pensato a cosa mi servisse in questo momento della carriera, dopo che a marzo ho interrotto la mia relazione con lo staff con il quale avevo ottenuto molti successi – le parole di ‘Nole’ -. Così ho trascorso molti mesi a chiedermi se avessi bisogno in primis di un coach e se sì quale sarebbe stato il profilo ideale. Il coach perfetto per me ora è uno che abbia affrontato le stesse esperienze che affronterò io: possibilmente un vincitore di più Grande Slam, un ex numero 1 del mondo. Pensavo a diverse persone e il nome di Andyè saltato fuori con il mio team: così gli ho fatto una telefonata per vedere se era disponibile”.