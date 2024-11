Iodonna.it - Non serve essere un hacker per installarne una. Lo ha fatto anche Filippo Turetta sul telefono di Giulia Cecchettin. Una volta fatto, l'app spia permette di controllare tutte le attività del device e, conseguentemente, della vittima

I Centri antiviolenza lo hanno confermato: sempre più donne arrivano ai colloqui consapevoli del rischio ditracciate attraverso i loro smartphone.era una di loro: come emerso dalle indagini,aveva installato sulragazza una app. Si tratta di strumenti di sistematico controllo digitale, sempre più diffusi e insidiosi perché, spesso, completamente invisibili. A fare luce sul fenomeno, sulle modalità masulle cause dello stalkware, o stalking tramite app, un interessante documentario del collettivo Flares. Un filmato a cui ha collaboratoLaura Carrer, autrice di un’inchiesta sul tema per Irpimedia. Geppi Cucciari legge i 15 motivi che avevano spintoa lasciare il suo assassino X Leggi› Levante: «Il mio ex mi minacciava.