Liberoquotidiano.it - **Napoli: tragedia nella notte, giovane morta nel rogo in un b&b**

Napoli , 29 nov. - (Adnkronos) -a Napoli: unadonna ènell'incendio scoppiato in un b&bcentralissima piazza Municipio., i vigili del fuoco sono intervenuti per domare unscoppiato al settimo piano di un palazzo in pieno centro a Napoli. Sul posto anche la Polizia di Stato. Secondo quanto si apprende, all'interno della stanza di un b&b è stato ritrovato il cadavere carbonizzato di una donna. Aperta un'inchiesta.