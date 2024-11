Dilei.it - Matrimoni dal mondo: le tradizioni nuziali in Africa

Leggi su Dilei.it

L’è un continente in cui continuano a sopravvivere usanze emillenarie. Anche in fatto dio. I ritipossono variare molto da una regione all’altra, oltre che da un gruppo etnico all’altro, ma condividono alcuni elementi che li rendono ancora oggi particolarmente suggestivi e affascinanti.Vi state chiedendo quali siano leche caratterizzano uno in? Ecco quali sono le più singolari.Come funziona il rito delo inA seconda della regione del continente in cui ci si trovi e del gruppo etnico di cui si faccia parte, leali inpotrebbero rivelarsi molto differenti. Tuttavia, dovunque si celebri la cerimonia, il significato che le si attribuisce è quello di un’unione che non lega solo i due futuri sposi, ma anche le rispettive famiglie.