Bergamonews.it - Maglie dell’Atalanta all’asta per aiutare il piccolo Simone. Il sostegno della curva: “Forza, continua a lottare”

Due anni fa l’iniziativa “Una maglia per” ha portato a raccogliere circa 10mila euro. Ora gli amici dei genitori del, 4 anni, chela sua lotta contro un neuroblastoma al 4° stadio, rilanciano con la seconda edizione delle aste benefiche a tema Atalanta (e non solo) con l’obiettivo di dare un altro fortealla famiglia.Al momento il, originario di Scanzorosciate, si trova a Roma per una cura sperimentale. Nei giorni scorsi laNord, abitualmente frequentata dal papà, gli ha dedicato anche uno strisicione, durante la partita contro il Monza del 30 ottobre: “ultras” recitava.Gli amici vicini alla famiglia, frequentatori abitualiNord, si sono immediatamente attivati: entrambi sono collezionisti di lunga data e grazie alla loro rete sono riusciti a raccogliere un significativo numero di divise ufficiali, nerazzurre e non.