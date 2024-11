Ilgiorno.it - La visita si trasforma in violenza sessuale: condannato noto ginecologo

Leggi su Ilgiorno.it

Milano, 29 novembre 2024 – Abusava delle pazienti con il pretesto di doverlere in maniera più approfondita per riuscire così a diagnosticare anche le patologie più gravi, questo almeno, era quello che raccontava lui alle donne che prendevano appuntamento nel suo studio in zona Buonarroti. Un palpeggiamento molto, troppo spinto però, che ha allarmato una paziente, comportamento aggravato dalla beffa delle dichiarazioni. Il comportamento del medico ha rappresentato gli estremi del reato di. Così con questa accusa è finito in manette Rocco G.di 73 anni, in servizio, almeno fino allo scorso anno, e poi andato in pensione. Oltre il limite A smascherare latruccata damedica e il grave escamotage che metteva in atto il medico è stata una sua paziente trentenne che si era rivolta al centro medico Buonarroti per unaurgente.