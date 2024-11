Anteprima24.it - La figura di Dalisi protagonista del racconto itinerante a Benevento

Tempo di lettura: < 1 minutoLadell’artista di fama internazionale Riccardosaràdela cura della sua ex allieva, l’architetto Giuliana Esposito.A renderlo noto sono Nino Lombardi, Presidente della Provincia di, e Raffaele Del Vecchio, Amministratore Unico di “Sannio Europa” (Società in house providing della Provincia diche gestisce e promuove la Rete museale provinciale).L’iniziativa, dal titolo “e il Giardino del Mago”, è promossa ed organizzata da “Sannio Europa” in collaborazione con “Auser Filo d’Argento” di.L’appuntamento è per martedì prossimo, 3 dicembre (ore 16), presso il Giardino del Mago diper poi trasferirsi nella vicina Biblioteca provinciale.A fare gli onori di casa ci sarà l’Amministratore di “Sannio Europa” Raffaele Del Vecchio.