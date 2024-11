Justin Sun mangia la banana d’arte da 62 milioni di dollari di Maurizio Cattelan a Hong Kong

Gaeta.it - Justin Sun mangia la banana d’arte da 6,2 milioni di dollari di Maurizio Cattelan a Hong Kong

Facebook WhatsAppTwitter Un evento singolare si è svolto a, dove l’imprenditore cineseSun ha dato vita a un momento che ha già fatto il giro del mondo. L’arte contemporanea ha spesso attraversato confini inaspettati e, in questa occasione, il gesto di Sun ha messo in luce l’intersezione tra arte, cultura pop e il crescente interesse per le criptovalute. Dopo aver acquistato per 6,2di‘Comedian‘, l’opera più controversa diche rappresenta unaattaccata al muro con del nastro adesivo, Sun ha rispettato la sua promessa e ha consumato l’operain un evento che ha mescolato performance e provocazione.Un’opera che sfida le convenzioni artistiche‘Comedian‘ ha conquistato l’attenzione mondiale sin dalla sua introduzione nel 2019, non solo per il prezzo scioccante, ma anche per il concetto innovativo che rappresenta.