Gaeta.it - Incendio a Napoli: giovane perde la vita in un bed and breakfast al centro della città

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Un tragico evento ha scossonelle ore notturne, quando unadonna ha perso laa causa di unche ha interessato un edificio in Piazza Municipio, al civico 84. L’incidente è avvenuto al settimo piano, all’interno di un bed and, e ha sollevato un velo di incredulità e tristezza nella comunità.I soccorsi e l’intervento dei vigili del fuocoLe fiamme si sono propagate rapidamente, attirando l’attenzione dei residenti e dei passanti. Immediatamente, i vigili del fuoco disono accorsi sul posto per domare le fiamme e garantire la sicurezza dell’area. Anche la polizia scientifica è intervenuta per raccogliere prove e avviare le indagini necessarie a chiarire le circostanze dell’.Il corporagazza è stato rinvenuto all’internostruttura, evidenziando la gravitàsituazione.