Ilgiorno.it - I tunnel ferroviari tra viale Monza e via Padova? “Diventano boulevard”. Domenica l’inaugurazione del nuovo skatepark

Milano – Iche si trovano trae viauna sorta di “” in cui passeggiare a piedi o in bici. La presentazione di '' avverrà1 dicembre quando in via Pontano sarà aperto ilskatapark a rampa unica, proprio all'interno del. Il progetto è stato ideato da T12Lab, capofila di associazioni del Municipio 2, che ha firmato un patto di collaborazione con il Comune di Milano e si è aggiudicata il bando che LifeGate e IGT hanno promosso per supportare gli enti del terzo settore impegnati nella creazione di progetti di spazio pubblico. "Il progetto- dice Elisabetta Bianchessi, presidente dell'Associazione T12 Lab e architetto - nasce nel 2019 con l'idea di trasformare un luogo degradato in uno spazio pubblico libero e condiviso da tutta la cittadinanza, attraverso lo strumento del Patto di Collaborazione con il Comune di Milano.