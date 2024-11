I Mestieri dello spettacolo raccontano Napoli con una app

Leggi su Ildenaro.it

Talk, proiezioni e presentazione di una app interattiva. Sabato 30 novembre e domenica 1° dicembre, dalle 10.30 alle 13.30, al Cinema Posillipo dial via una due giorni ad ingresso gratuito dedicato «A spasso con. ASC – I». Il progetto, co-finanziato da un bando della Regione Campania e della Fondazione Film Commission Regione Campania, prevede la proiezione di due film in cuiè protagonista, seguita da talk con i protagonisti del dietro le quinte: Si parte con «ShakespeaRe di» il 30 novembre con la regista Nadia Baldi e il costumista Carlo Poggioli (collaboratore storico di Paolo Sorrentino, col quale ha lavorato anche in «Parthenope»), e «Gatta Cenerentola» il 1° dicembre alla presenza del registaAlessandro Rak. Durante l’evento verrà presentata l’app «A spasso con.