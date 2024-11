Lanotiziagiornale.it - Gli Atacms sulla Russia fanno perdere la pazienza a Putin che si vendica bombardando le infrastrutture energetiche dell’Ucraina

Dopo il via libera degli Stati Uniti e il conseguente utilizzo dei missilisul territorio russo, non si è fatta attendere la rabbiosa risposta del Cremlino, che ha colpito con un massiccio attacco le. A riferire di questa dura reazione è stato il presidente Volodymyr Zelensky, secondo il quale, nel giro di poche ore, la rete energetica dell’ex repubblica sovietica è stata presa di mira da “circa 100 droni e 90 missili di vario tipo”, alcuni dei quali armati con “testate a grappolo” per massimizzare i danni.Gli attacchi, ha spiegato Zelensky, hanno “preso di miracivili in diverse regioni”, con un’azione che il leader di Kiev ha definito parte di “un’escalation molto spregevole delle tattiche terroristiche russe”. La gravità dell’attacco è evidente dai dati forniti da Serguii Kovalenko, amministratore delegato di Yasno, principale fornitore di energia elettrica del Paese, secondo cui “oltre un milione di abitanti sono rimasti senza elettricità nell’ovest del Paese”.