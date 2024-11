Linkiesta.it - Franciacorta tra le stelle Michelin e le stelle (e strisce) della bandiera americana

L’amore che lega l’America e le bollicine italiane è sempre più grande: il mese di novembre ha segnato un momento del tutto particolare nel processo di rafforzamentopresenza dinegli Stati Uniti. Il Consorzio che riunisce le 123 cantine produttrici del vino italiano conosciuto in tutto il mondo ha partecipato ad una serie di importanti eventi d’oltreoceano, anche grazie alla partnership con la GuidaUsa.Il primo appuntamento è stato l’11 novembre, quandoha partecipato con il ruolo di “Sparkling Wine Partner” allaGuide Texas Ceremony 2024, a Houston. Nell’occasione il Consorzio ha sostenuto il premio “Guide Texas Sommelier of the Year 2024”, assegnato a Steven McDonald del ristorante Pappas Bros. Steakhouse. Un riconoscimento che sottolinea l’importanza dinel mondogastronomia di alto livello, rafforzando la sua reputazione come partner ideale per momenti di eccellenza culinaria.