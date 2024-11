Dailymilan.it - FOTO – Milan, svelata la maglia per i 125 anni: ecco quando verrà indossata

E’ statalaper il 125°versario del: si torna nel passato.la data dell’esordio della divisaIlsi rifà il look. In occasione del 125esimoversario del club di via Aldo Rossi, il Diavolo scenderà in campo con una nuova, che richiamerà la storia della società. Nella sfida valevole per la sedicesima giornata di Serie A (in data Domenica 15 dicembre alle ore 20.45), contro il Genoa, infatti, Rafael Leao e compagni indosseranno una divisa speciale.La maglietta è stata realizzata da Puma, con l’aiuto dei tifosi rossoneri. E come mostrato dell’immagine pubblicata dal noto sito Footy Headlines (esperto nell’anticipazione delle nuove maglie da calcio), si è scelto di tornare nel passato, per quella che sarà unache richiamerà la storia del club di via Aldo Rossi.