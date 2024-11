Anteprima24.it - FOTO/ Benemerenze del Coni, si rinnova la tradizione

Tempo di lettura: 5 minutiSil’appuntamento con ledel, un’occasione per premiare gli sportivi che si sono distinti, ma anche per mettere in evidenza alcuni sport che normalmente sono di nicchia.“Proprio questo è il significato della manifestazione, quando le premiazioni sono divise in tre o quattro parti- dice il Presidente Giuseppe Saviano – Naturalmente ledelnazionale, Poi ci sono i nostri ragazzi che sono distinti nel corso dell’anno, sia a livello nazionale che internazionale, e anche coloro i quali hanno avuto un ticket dalla loro federazione, giusto per promuovere tutte le federazioni, anche quelle più deboli, chiamiamole così. e poi ci sono dei premi speciali che significano il nostro interesse appunto per i temi sociali, per le persone che si sono distinte per un particolare lavoro, per cui ci saranno anche 12 premi di questo tipo, di coloro che hanno impiegato la loro vita a sostegno delle attività sportive.