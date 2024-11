Digital-news.it - Formula 1 2024, in diretta GP Qatar Sky Sport e NOW, Lusail Sprint LIVE in chiaro TV8

Leggi su Digital-news.it

WEEKEND ALL’INSEGNA DELLA F1 DA VIVERE SU SKY E IN STREAMING SU NOW DOMENICA ALLE 17 LA PENULTIMA GARA DELLA STAGIONEIL GRAN PREMIO DELSkyUno, SkyF1 e in streaming su NOWNEL WEEKEND ANCHE LA F2 E LA F1 ACADEMYIn arrivo su Sky e streaming su NOW un altro fine settimana all’insegna dell’adrenalina, con le gare di F1, F2 e F1 Academy.APPUNTAMENTI – Rush finale per il campionatodi1 con il Gran Premio del, penultimo appuntamento della stagione. Appuntamento giovedì con la conferenza stampa dei piloti, alle 15.30,per poi attendere venerdì per i primi giri in pista, con la prima sessione di prove libere in programma alle 14.30. Weekend all’insegna della, con le qualifiche che scatteranno venerdì alle 17.30 e che definiranno l’ordine di partenza della gara breve in programma sabato alle 15.