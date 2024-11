Unlimitednews.it - Fonseca “Con l’Empoli gara difficile, Leao? Meglio in campo”

MILANO (ITALPRESS) – “Lacontrodi domani sarà molto: loro sono molto aggressivi in fase difensiva. Non prendono molti gol: sono la quarta miglior difesa del campionato in questo momento. Ripeto, sarà una sfida”. Così, in conferenza stampa, il tecnico del Milan, Paulo, alla vigilia del match di campionato, in casa, contro il club toscano. “I punti di distacco dalla vetta della classifica? Mi piacerebbe di certo avere più punti all’attivo ma vado avanti con positività.averlo inche in panchina? Questo sì, adesso sì. Ogni allenatore attua diverse strategie. Sono molto soddisfatto della reazione di Rafael al fatto di esser stato in panchina per alcuni match. Ma sia dache dagli altri voglio continuità. La squadra ha bisogno di questo Rafael.