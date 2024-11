Romadailynews.it - Fisco, Totti indagato per redditi non dichiarati: verso l’archiviazione

L’ex capitano della Roma avrebbe già saldato il debito con l’erario. Prevista l’audizione a dicembre.Roma, 29 novembre – Francesco, ex capitano della Roma, potrebbe presto vedere archiviato il procedimento a suo carico per omessa dichiarazione dei. L’indagine, emersa a giugno dopo una verifica fiscale, riguarda la mancata apertura di una partita Iva per attività non occasionali legate agli introiti pubblicitari.Secondo quanto riportato, l’ex numero 10 della Roma sarebbe stato accusato di non aver dichiarato una parte deiprovenienti da spot pubblicitari. La cifra inizialmente contestata, che sembrava modesta, avrebbe raggiunto i 200 mila euro tra interessi e sanzioni.avrebbe già provveduto a regolarizzare la situazione con l’erario, un passo che potrebbe favorire la richiesta di archiviazione da parte dei magistrati.