Elezioni Lega Serie A idea ‘primarie’ per selezionare l’anti-Casini – TS

Le prossimevolte a scegliere il nuovo Presidente dellaA sono costellate da un alone di incertezza, stante la presenza significativa di voci contrarie all’attuale numero uno Lorenzo.LA SITUAZIONE – Oltre alleper la scelta del prossimo Presidente della FIGC, per le quali Gabriele Gravina resta il “grande favorito”, sono prossimamente previste anche quelle per ladiA, con Lorenzogià sicuro della ricandidatura. La realtà che si sta materializzando è quella della predisposizione di un percorso finalizzato allo svolgimento di primarie volte alla scelta del candidato che dovrà sfidare. L’attuale Presidente di, che si ricandiderà alledi dicembre, potrebbe sfidare uno dei tre uomini tra i quali si stanno profilando tali primarie.