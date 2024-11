Tuttivip.it - “Ecco i 4 nuovi concorrenti”. Grande Fratello, dentro non sanno niente: sono tutti famosi

Alfonso Signorini tenta una mossa decisiva per provare a salvare il, reality ormai in difficoltà a causa degli ascolti in calo. Con Mediaset che valuta l’ipotesi di una chiusura anticipata, la produzione cerca di risvegliare l’interesse del pubblico puntando su quattroingressi nella casa. Lunedì 2 dicembre quattro, travolti e ritorni, varcheranno la Porta Rossa nella speranza di dare nuova energia al programma e risollevare i dati auditel.Il primo nome è quello di Zeudi Di Palma, Miss Italia 2021, annunciata da Davide Maggio. La giovane modella, con il suo carattere deciso, potrebbe rappresentare un’interessante rivale per Shaila Gatta, promettendo dinamiche accese e scene da protagoniste. Accanto a lei, TvBlog ha anticipato l’arrivo di altri treinquilini.