Deadpool e Wolverine svelata una battuta cancellata contro Topolino

Disney e i Marvel Studios hanno ufficialmente avviato una campagna per la stagione dei premi per, e la sceneggiatura del film è stata rilasciata ai critici per essere presa in considerazione nelle categorie sulla sceneggiatura. Lo script rivela quella che non è tanto una “scena” eliminata quanto un dialogo: Nel secondo atto, Wade Wilson escappano dal covo di Cassandra Nova. Vengono scoperti da Laura/X-23 che li porta al nascondiglio della resistenza che include Blade, Elektra e Gambit. In questa particolare scena, c’è stato un dialogo che non è stato inserito nel montaggio finale del film. Nella versione cinematografica,incontra Blade, Elektra e Gambit e gli viene detto che c’è un quarto membro, che Wade spera sia Magneto. Blade lo informa che Magneto è morto, e questo fa infuriaresul fatto che la Disney non abbia stanziato un budget maggiore per permettersi attori di spicco come Ian McKellen o Michael Fassbender.