Dal banco di scuola alla televisione. I bimbi-attori protagonisti su YoYo

Il laboratorio di animazione teatrale porta i bambini dellaprimaria Don Milani di Monza (nella foto) a esseresu Rai, insieme a tanti altri bambini italiani. Il progetto vede la collaborazione delladiretta da Marco Chioccioli, con la Consulta di quartiere, nell’ambito del patto di cittadinanza “Arcipelago di quartiere“, con la collaborazione logistica di Astro Roller Skating e per la parte artistica Oreste Castagna, con Giuliano Marini, in arte Mago Tornado. Otto classi per circa 150 bambini prenderanno parte a otto incontri di laboratorio di animazione teatrale e psicotecnica del teatro per imparare a esprimere e veicolare le proprie emozioni, per parlare di pace, di inclusione e anche del prossimo Giubileo. Gli strumenti saranno le azioni teatrali che si inseriranno in un canovaccio di cui sarannoOreste Castagna, attore, doppiatore, regista e autore televisivo, insieme a Mago Tornado.