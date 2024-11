Gaeta.it - Catania, operazione della Polizia: arrestati quattro scafisti di origine sudanese

Facebook WhatsAppTwitter Ladi Stato di, sotto il coordinamentoProcura Distrettuale, ha arrestato, tutti di, accusati di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Gli arresti, avvenuti il 20 novembre, rivelano un caso complesso legato alla recente attività di soccorso in mare e alla crisi migratoria nel Mediterraneo.Dettagli sull’e il salvataggioI fatti risalgono al pomeriggio del 20 novembre, quando la nave ONG “Aita Mari”, con bandiera spagnola, ha attraccato al porto di. A bordo vi erano 53 migranti, provenienti da varie nazionalità, soccorsi in acque internazionali il giorno precedente durante un’di soccorso che aveva avuto luogo nelle prime ore del 19 novembre. Questa circostanza ha messo in evidenza la continua e pericolosa traversata che molti migranti intraprendono per cercare una vita migliore in Europa.