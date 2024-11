Movieplayer.it - Beatles '64, la recensione: i Fab Four continuano a illuminare il mondo

Diretto da David Tedeschi e prodotto da Martin Scorsese, il documentario racconta il primo viaggio della band negli Stati Uniti. L'ennesima riconferma della magia senza tempo della musica di John, Paul, George e Ringo. Su Disney+. Quattro ragazzi di Liverpool provenienti chi dalla middle e chi dalla working class, nati sotto le bombe tedesche della seconda guerra mondiale,a sedere sul tetto del. L'ultima riprova è la doppia candidatura ai Grammy 2025 - disco dell'anno e miglior performance rock - per Now and Then, brano pubblicato nel novembre 2023 a oltre cinquant'anni dal loro scioglimento. Una ballad scritta da John Lennon alla fine degli anni Settanta che ha visto la luce grazie all'intelligenza artificiale fautrice del restauro audio di una demo casalinga. L'ennesima magia di un gruppo che non smette di stupire.