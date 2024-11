Quifinanza.it - Approvato il decreto giustizia, passo indietro su magistrati e cybersicurezza

Sono bastati appena 15 minuti per il Consiglio dei ministri di venerdì 29 novembre. Una seduta che ha visto l’approvazione del. I temi cardine sono però stati di colpo eliminati, a partire da quella che era stata largamente definita una “norma bavaglio” per i.Interventi in pubblico deiLa discussione al Consiglio dei ministri è slittata di qualche giorno su richiesta di Forza Italia. Di fatto Tajani aveva chiesto un rinvio, in una fase decisamente delicata per il governo di Giorgia Meloni. I contrasti interni sono sotto lo sguardo degli elettori e delle opposizioni.C’è chi si chiede se in questo modo il Paese possa realmente fare dei passi avanti ma, intanto, ilha ottenuto il via libera, con una norma mancante che potrebbe generare malumori nella maggioranza.