Quotidiano.net - Andrea Giambruno si scusa in tv: “Avrei dovuto proteggere una donna, ma non sono un mostro”

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 28 novembre 2024 – "Ci ho messo due mesi a rivedere quel fuori onda e, quando l'ho rivisto, non mi ciriconosciuto. Ho provato imbarazzo per me stesso perché io noncosì". Lo ha dettointervistato da Paolo Del Debbio a Dritto e Rovescio su Retequattro, parlando del fuori onda mandato in onda a Striscia La Notizia 13 mesi fa, che ha portato alla separazione dalla premier Giorgia Meloni. "Chiedoalle persone che hanno visto quel fuori onda – ha detto– e alla mia famiglia che tanto ha sofferto etutelare in modo diverso. Dopo 13 mesi credo sia giusto partire dalle scuse: c'è una famiglia che io in quanto uomo di casa, padre di famiglia,tutelare, c'è unachein un determinato contesto e non ho protetto e per questo me ne scuso, e me ne scuso pubblicamente.