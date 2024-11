Secoloditalia.it - Almeno 24 bambini morti dopo aver mangiato snack e merendine tossiche. È emergenza nazionale in Sudafrica

ventiquattrosonoper avvelenamento nel giro di poche settimane per il consumo di, con ogni probabilità per il terbufos, un micidiale insetticida. Sono invece quasi mille le vittime di intossicazioni alimentari da settembre. Una vera e propriache ha scatenato la psicosi in.Il 15 novembre, il presidenteno Cyril Ramaphosa ha ordinato la chiusura dei negozi che hanno venduto glie lemortali e ha imposto a tutti i negozi di “spaza”, piccoli negozi di alimentari che aprono presto e chiudono tardi per rifornire i quartieri popolari, di registrarsi presso le autorità entro 21 giorni. Il governo di Johannesburg ha anche annunciato una massiccia ondata di ispezioni sanitarie da parte delle autorità sanitariene.