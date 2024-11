Zonawrestling.net - WWE: Jimmy Hart sarà presente a Saturday Night’s Main Event

L’annuncio del ritorno dinel calendario della WWE è stata accolta con grandissima gioia dai fan, soprattutto quelli di vecchia data. Un appuntamento che tra il 1985 e il 1992 ha allietato tantissimi appassionati di wrestling, e che ora, tra nostalgia e nuove tradizioni promette grandissime cose. E man mano che ci avviciniamo all’o del 14 dicembre, chetrasmesso in simultanea sulla NBC e su Peacock, arrivano le prime indiscrezioni sugli ospiti.Ecco il primo Hall of Famer che parteciperàCome svelato quest’oggi da PW Insider, il leggendario managerall’o. Si tratta del primo nome degli anni Ottanta ad essere rivelato come ospite, ma stando alle indiscrezioni la WWE spingerà molto sul fattore nostalgia, sia con la scenografia che con gli ospiti che parteciperanno.