Ilgiorno.it - Viaggio al Corvetto dopo la rivolta per Ramy: “Ora basta, vogliamo tornare alla legalità”

Milano – Niente urla a squarciare il silenzio. Qualche sagoma nel buio. Ma è innocua. Ai bordi di piazza Gabrio Rosa, le camionette della polizia sono come occhi aperti.Elgaml, il 19enne egiziano che nella notte tra sabato e domenica si è schiantato con lo scooter mentre era inseguito dai carabinieri, in una foto tratta dal suo profilo Facebook. FACEBOOK/ELGAML +++ ATTENZIONE LA FOTO NON PUO' ESSERE PUBBLICATA O RIPRODOTTA SENZA L'AUTORIZZAZIONE DELLA FONTE DI ORIGINE CUI SI RINVIA+++ NPK +++ L’obiettivo è evitare un’altra notte da banlieue e abbassare la tensione che si respira dmorte diElgaml, il diciannovenne egiziano deceduto nello schianto del TMax guidato senza patente dall’amico tunisino Fares Bouzidi in fuga da una pattuglia dei carabinieri. Su TikTok ora circola un video che immortala pochi secondi della fuga: la moto sfreccia a forte velocità in via San Barnaba, in centro.