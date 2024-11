Ilrestodelcarlino.it - "Sono diventati un partito, il simbolo non spetta a loro"

Claudio Capponcini, ex candidato sindaco ed ex consigliere comunale, non fa più parte del Movimento 5 Stelle ("Ho tolto l’iscrizione la primavera scorsa"), ma ha vissuto in città la fase grillina del radicamento e della crescita pentastellata e da osservatore segue le vicende del nuovodi Conte e del voto che ha cancellato il Movimento di Grillo aprendo una nuova stagione. "La lotta per il– afferma Capponcini – è fuori di luogo perché va mantenuto fuori dal nuovo, visto che in esso non c’ è più niente di quello che c’è stato nel Movimento 5 Stelle originario. Non appartiene a Conte e lui lo sa visto il nervosismo che mostra in tv. Se hanno dignità, che ne scelgano un altro. E così anche un altro nome. Il nuovo che nasce è una tutti gli effetti. Ripeto: nulla a che vedere con i presupposti con cui è nato il movimento e con quello che è stato nel periodo della mia militanza".