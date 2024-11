Cityrumors.it - Sgomberate 36 case occupate abusivamente al Parco Verde di Caivano | Inferociti gli abitanti: “Bastardi!”

Leggi su Cityrumors.it

Hanno cercato di impedire agli agenti di entrare in casa, gli occupanti delle 36deldi. Il punto della situazioneSono entrati in assetto antisommossa gli agenti delle Forze dell’Ordine intervenuti per lo sgombero dei 36 appartamenti occupatialdi, in provincia di Napoli. Nonostante ciò, però, chi ci viveva dentro ha tentato il tutto per tutto per cercare di ostacolare lo sgombero: “Jatevenne” urlavano dai balconi, intimando gli agenti di andarsene. La procedura, però, è stata completata.Maxi sgombero aldi: la rabbia degli occupanti abusivi (cityrumors.it / ansafoto)Lo sgombero delle 36di, richiesta dalla Procura di Napoli Nord, è solo una prima parte di un più ampio progetto di contrasto all’occupazione abusiva.