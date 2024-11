Terzotemponapoli.com - Sergio: “Kvaratskhelia? Rispetto all’anno scorso vedo una persona viva, dentro il progetto”

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Raffaele, allenatore ed ex giocatore di Napoli e Torino. Queste le sue parole:La Nazionale Italiana sembra che stia tornando ad un livello accettabile, un commento di?“Noi abbiamo mille vite, siamo ingegneri nell’inventarci le cose. Sappiamo sempre come trovare delle soluzioni. Ora spero che queste voci su Del Piero possano essere confermate così si torna a dare il calcio a chi l’ha fatto, cosa che non è stata fatta negli ultimi 30 anni”.Il campionato é molto equilibrato“Le squadre sono ben attrezzate e molto ben organizzate. Gli allenatori sono tutti ben preparati. Abbiamo anche scovato gente sconosciuta e fatta diventare grande. Se il calcio italiano fosse organizzato e gestito meglio dall’alto, come si fa all’estero dove ogni squadra ha uno stadio di proprietà ad esempio, si potrebbe assistere ad una grandissima rinascita”.