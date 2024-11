Gaeta.it - Sciopero generale del 29 novembre a Napoli: manifestazione dei sindacati contro il governo Meloni

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Il 292024,si prepara ad accogliere un’importanteindetta da diversie movimenti sociali. Questa azione di protesta, che partirà alle 10 in piazza Municipio, ha come obiettivo principale il dissenso verso le politiche dele le conseguenze della Manovra di bilancio. Le sigle sindacali coinvolte, tra cui COBAS, CUB e SGB, mirano a far sentire la propria voceuna serie di questioni sociali e politiche che toccano direttamente la vita dei cittadini.Le motivazioni delloLoè stato proclamato come una reazione a diverse problematiche che, secondo i, stanno compromettendo la qualità della vita e i diritti fondamentali. Le critiche si focalizzano innanzitutto sulla Manovra di bilancio del, percepita come un prodotto dell’economia di guerra.