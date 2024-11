Lanotiziagiornale.it - Rai, Gasparri e le destre esultano per una presunta violazione da parte di Report che l’Agcom non ha mai accertato

Leggi su Lanotiziagiornale.it

TeleMeloni ci ha abituati a (quasi) tutto. Non stupisce quindi neppure che ieri il forzista, Maurizio, ha esultato per una suppostadel silenzio elettorale dadella trasmissioneaccertata dall’’Agcom. Per, infatti, l’Autorità avrebbe colpito Sigfrido Ranucci per la messa in onda il 27 ottobre scorso dell’inchiesta sul sistema Liguria, mentre erano in corso le votazioni. Peccato chenon abbia emanato alcuna censura contro.L’attacco di“Bene l’Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni che ha accolto il mio esposto e confermato quello che aveva già detto:ha violato il silenzio elettorale con un servizio che non aveva giustificazioni di cronaca, visto che riguardava vicende passate, mentre erano in corso le elezioni in Liguria e i cittadini del territorio si recavano alle urne per votare.