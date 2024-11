Terzotemponapoli.com - Radio Goal – Torino-Napoli, la richiesta di Raspadori, Buongiorno ed altro

Romero, De Biasi, Bucchi, Del Genio, Ferri, Ventura, Corbo, Vaciago e D’Amico sono intervenuti a, trasmissione in onda sulle frequenze di Kiss Kiss, per parlare della squadra azzurra ed. Questi i loro interventi riportati da TerzoTempo.Com:Attilio Romero, ex presidente del, ha rilasciato un’intervista a Kisskiss.it: “? Vivono due momenti completamente opposti, ilè in forma smagliante e l’altra sta attraversando un momento meno smagliante. Il Toro di Vanoli? Mi aspettavo un’annata così, considerando che Zapata sia fortissimo perchè non è solo forte come attaccante, ma riesce a tenere su la squadra. Tatticamente Zapata porta grandissimi benefici, ma la partenza deldi quest’anno non era da prendere in considerazione.