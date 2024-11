Oasport.it - Pallamano, Andrea Parisini: “La nazionale è come una famiglia. Ai Mondiali 2025 le nostre finali contro Algeria e Tunisia”

Leggi su Oasport.it

I muscoli del capitano., a poco meno di due mesi dall’inizio deidi, dove l’Italia torna dopo 28 anni di assenza, carica l’ambiente in vista del torneo iridato che si terrà in Danimarca.Intervistato dal canale Youtube della FIGH, il giocatore che milita nel club transalpino del Provence Aix Université Club Handball (PAUC) ha toccato diversi temi: dalle partite di qualificazione agli Europei 2026, recentemente disputateSpagna e Serbia, alla volontà di arrivare aicercando di recitare un ruolo da protagonisti.“Finalmente ce l’abbiamo fatta. Nell’ultima partita – racconta l’azzurro, dove non era a disposizione – si è proprio vista una squadra dove tutti giocano l’uno per l’altro: siamo unae questo si vede sul campo e si è visto nella rimontala Serbia”.