NBA 2024 2025 | riscatto Lakers trascinati da LeBron Harden ne fa 43 contro Washington

Dopo tre sconfitte consecutive, i Los Angelestornano a sorridere nella notte di NBA, in cui ritrovano il successo battendo per 101-119 i San Antonio Spurs di Victor Wembanyama. Con Knecht top scorer con 20 punti e Davis da 19 punti e 14 rimbalzi, tra i protagonisti del match c’è anche il solitoJames, che, pur in una serata non particolarmente brillante, riesce comunque a sfoderare una tripla doppia da 16 punti, 10 rimbalzi e 11 assist, segnando 8 punti nel quarto quarto e risultando quindi molto importante nel consolidare il vantaggio. Per quanto riguarda l’altra squadra californiana, invece, i Clippers non hanno problemi, imponendosi con un larghissimo 96-121 grazie a una serata super di James, che chiude con 43 punti. Sempre rimanendo a Ovest, Oklahoma vince il big matchi Warriors orfani di Curry in una partita molto equilibrata e terminata 101-105 con 35 punti di Gildoues-Alexander.