Natale al buio, Osimo stavolta rischia grosso

adessodavvero di restare alper. Dopo l’incontro infuocato della scorsa settimana in municipio tra sindaco, assessori, esercenti e Confcommercio Marche. Si è attesa l’approvazione di bilancio di lunedì in Consiglio, grazie alla quale adessoha nella disponibilità 120mila euro, non molti soldi ma tanto basta per garantire non solo undignitoso ma eventi e iniziative che possano dare impulso alla città dal punto di vista commerciale anche per i saldi di gennaio. "Abbiamo ridotto le spese che l’anno scorso ammontavano a 235mila euro per il cartellone degli eventi natalizi. Quest’anno abbiamo optato per certe scelte di responsabilità come ad esempio la corsa aggiuntiva per il trasporto scolastico", ha solo detto in Consiglio l’assessore al Bilancio Matteo Sabbatini.